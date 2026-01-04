Catalunya activa l'alerta per fred molt intens fins dimecres com a mínim

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest diumenge en fase d'alerta el pla Procicat, per la previsió d'una onada de fred amb temperatures "extremadament baixes" des de la propera matinada i durant almenys tres dies, informa en un comunicat.
Les temperatures mínimes seran generalitzadament sota zero a la Catalunya Central i Prelitoral, amb valors de fins a -8 °C, i fins a -12 °C o inferiors al Pirineu; i al Litoral, les mínimes rondaran els 0 °C, amb possibles gelades puntuals.
VENT I NEU
També s'ha activat en alerta el pla Ventcat: de dilluns al matí a la mitjanit del dia de Reis, es podrà superar el llindar de risc per ratxes superiors als 108 km/h al nord-est, sobretot l'Alt Empordà (Girona).
A més es manté en alerta el pla Neucat per possibles nevades a cota 0 metres sobretot a la Depressió Central.
FORT ONATGE
Protecció Civil ha advertit que tot això coincideix amb els plans Procicat per fort onatge i per les grans concentracions de gent previstes per les cavalcades de Reis de dilluns.
Per això "és important fer seguiment de les previsions meteorològiques i estar preparats", i afegeix que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) ha contactat amb tots els ajuntaments per informar i demanar la mobilització dels recursos necessaris.