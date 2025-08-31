Catalunya activa l'alerta de l'Inuncat per pluges aquest diumenge per la tarda i de matinada

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Inuncat per pluges que aquest diumenge per la tarda poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts al Pirineu occidental, i els 40 durant la matinada de dilluns a diverses comarques de la Catalunya central.
Poden acumular-se fins a 100 l/m2 en 24 hores a les comarques del prelitoral central i la Selva (Girona), i els xàfecs previstos a Catalunya podran anar acompanyats de fort vent, tempesta, fenòmens locals de temps violent i mar alterat, informa la Generalitat en un comunicat aquest diumenge, que coincideix amb l'operació retorn' d'agost, per la qual cosa ha demanat extremar la precaució.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que aquest diumenge es poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts, especialment al Pirineu Occidental, i amb menys probabilitat a les comarques de Ponent (Lleida), Terra Alta (Tarragona), el Lluçanès (Barcelona), la Cerdanya i el Ripollès (Girona).
De matinada es poden superar els 40 l/m2 en 30 minuts a la Selva (Girona), el Bages, Osona (Barcelona) i altres comarques de Barcelona, amb probabilitat més baixa al Penedès, Girona i la resta de la Catalunya Central.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha intensificat la vigilància i ha recordat la possibilitat de crescudes sobtades a barrancs i rieres de les zones més afectades.