Catalunya activa en alerta el pla Infocat per elevat risc d'incendi forestal aquest cap de setmana

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en alerta el pla Infocat per elevat risc d'incendi forestal aquest cap de setmana, mentre que Agents Rurals activarà el nivell 4 del pla Alfa a 126 municipis de 13 comarques a partir de les 00 hores de dissabte.
La Generalitat prendrà una sèrie de mesures preventives en aquests 126 municipis, relacionades amb l'augment d'efectius dels cossos operatius i la restricció a espais naturals, ha informat la Conselleria d'Interior aquest divendres en un comunicat.
Aquestes mesures entraran en vigor des d'aquest dissabte a partir de les 8 hores del matí i fins a les 00 hores de dimarts 19.
Es restringeixen els accessos a 11 espais naturals: Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec Ares-Trago Noguera, Serra de Llaveria, Serres de Pradell i Mont-roig.
Els Bombers de la Generalitat activaran un reforç a les regions amb major risc d'incendi i el Govern ha demanat a la ciutadania extremar les precaucions prop de zones boscoses i, en cas de veure foc o fum, trucar ràpidament al telèfon 112.
A part de l'activació del nivell 4 de pla Alfa, aquest dissabte 128 municipis catalans d'un total de 19 comarques també estaran en nivell 3, per perill molt alt d'incendi forestal.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat els avisos de calor molt intensa per a aquest divendres, dissabte i diumenge, i ha destacat que s'aconseguirà el nivell màxim de perill per calor diumenge 17 amb temperatures que podrien rondar els 44 graus a les Terres de l'Ebre (Tarragona) i l'Alt Empordà (Girona).