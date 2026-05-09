La catalana en contacte amb l'hantavirus farà quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona

LORENA SOPENA / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -
El director assistencial de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Castells, ha anunciat que la ciutadana catalana identificada com a contacte d'una de les mortes per hantavirus es traslladarà aquest dissabte a l'Hospital Clínic, on es mantindrà en observació en una habitació d'aïllament, encara que aquesta persona és "asimptomàtica".
En declaracions als mitjans Castells ha explicat que s'han establert les mesures que marca el protocol i que aquesta persona té la consideració de contacte i no de pacient, per la qual cosa se li farà una anàlisi PCR tant de sang com de saliba per saber si té el virus, després d'haver compartit vol amb una de les persones mortes per aquesta malaltia.
Si la prova resulta negativa el protocol contempla que al cap de 7 dies la prova es torni a repetir, ja que el període d'incubació d'aquest virus va de les 3 a les 6 setmanes, un període de quarantena que passarà a l'hospital.
Castells ha detallat que aquesta persona estarà en una habitació individual en règim d'aïllament amb personal, afirma, especialment preparat per atendre a persones en aquest tipus de situacions i que aniran equipats amb equips de protecció individual.
Així, ha llançant un missatge de "tranquil·litat", recalcant que es tracta d'un contacte i no un pacient i ha afegit que, en cas de resultar positiva la prova PCR, es prendran les mesures corresponents.