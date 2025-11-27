El català creix a Catalunya en general menys a parts de l'àrea de Barcelona, segons el Govern

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2023 (EULP 2023) reflecteix una gran diversitat segons les zones però constata un augment general de la mitjana d'ús i coneixement del català, excepte a parts de l'àmbit metropolità de Barcelona, "en un marc de creixement demogràfic i afebliment del català".
La majoria de les zones analitzades supera la mitjana de coneixement i ús del català de tot Catalunya, i les zones amb més presència del català són les Terres de l'Ebre (Tarragona), les comarques centrals i l'Alt Pirineu, informa la Conselleria de Política Lingüística en un comunicat sobre els resultats territorialitzats de l'EULP 2023.
Les comarques de Girona i Ponent (Lleida) mostren un ús del català sobre la mitjana i un fort pes d'altres llengües; al Camp de Tarragona i el Penedès (Barcelona) hi ha més ús del castellà, tot i que el català està per sobre la mitjana i es detecta un pes destacat de les combinacions de català i castellà; i a l'entorn de Barcelona hi ha "grans" diferències entre territoris.
DIVERSITAT A L'ÀREA DE BARCELONA
L'àmbit metropolità de Barcelona està "globalment" per sota de la mitjana catalana, tot i que amb grans diferències segons les zones, també tenint en compte que és l'àrea catalana més poblada, amb menys proporció de nascuts a Catalunya, més nascuts a la resta d'Espanya i una de les tres amb més nascuts a l'estranger.
El Maresme, el Vallès Oriental (Barcelona) i Barcelona ciutat són les zones amb els percentatges de coneixement i ús del català superiors a l'espai metropolità, i al Maresme són superiors a la mitjana de Catalunya.
En un segon grup, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat Nord tenen dinàmiques més semblants a les del conjunt de l'àmbit metropolità; en tercer lloc se situen l'Hospitalet de Llobregat, el Barcelonès Nord i el Baix Llobregat Sud, on l'ús del català és "molt" més baix que en el conjunt de l'àmbit metropolità.
La informació ja publicada al febrer sobre l'EULP 2023 constatava que, en un context de fort creixement poblacional, el català guanyava 267.600 nous coneixedors i 127.000 usuaris actius de català de 15 anys o més, però aquest creixement "no era suficient per compensar les xifres d'arribades, per la qual cosa els percentatges globals d'ús del català havien retrocedit".