Catà (Mossos) veu "bastant inexplicable" la dinàmica dels disturbis d'aquest dissabte a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
La comissaria cap dels Mossos d'Esquadra, Silvia Catà, ha afirmat que la dinàmica dels disturbis d'aquest dissabte a la tarda en els entorns de la plaça de Catalunya de Barcelona és "bastant inexplicable", i ha dit que no es tractava d'una manifestació normal sinó de convocatòries en xarxes socials per cometre fets il·legals.
En una entrevista en Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest diumenge, ha remarcat que aquestes convocatòries (que han deixat almenys 128 detinguts, 72 d'ells menors) han estat seguides majoritàriament per persones joves, moltes d'elles menors d'edat, i ha afegit que hi ha detinguts de 14 anys d'edat.
Catà ha detallat que la convocatòria es va propagar a través de perfils sota l'etiqueta 'Blocus' majorment a través de TikTok, per la qual cosa ha apuntat que estan treballant i "monitoritzant per saber qui hi ha darrere d'aquesta xarxa".
Ha explicat que aquesta convocatòria pretenia "reflectir-se en el col·lectiu que hi ha a França" i copiar els altercats que s'han vist en les últimes setmanes en aquest país.
"No són col·lectius de joves o de persones amb ànim de manifestar-se per reivindicar algun dret. Són persones que s'agrupen en petits grups de molt poques persones que fan actes vandàlics", ha resumit, i ha destacat que són persones totalment desorganitzades.
SITUACIONS DE "VIOLÈNCIA"
Ha dit que no esperaven aquesta "violència d'un grup desorganitzat" i ha advertit que no es pot permetre que una convocatòria d'aquest tipus es torni a repetir perquè, diu, no es poden confondre els drets socials i reivindicacions amb els fets delictius.
També ha afegit que a més dels 14 agents de Mossos ferits hi ha un agent ferit de la Guàrdia Urbana de Barcelona.