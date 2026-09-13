Catà (Mossos) demana un relleu "natural" al cos per donar continuïtat i consolidar els projectes

Assegura que existeix "una delinqüència persistent que s'ha de combatre"
BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -
La triada com a nova comissaria cap dels Mossos d'Esquadra, Silvia Catà, que serà nomenada oficialment dimarts que ve en substitució del fins ara comissari, Miquel Esquius, que es jubila, ha demanat un relleu "natural" que no sigui traumàtic per poder donar continuïtat als projectes i que aquests es consolidin.
En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge ha dit que venen d'anys "convulsos" i que pretén liderar el cos des de la proximitat i l'exemplaritat.
Catà, primera dona a ocupar aquest càrrec, ha reivindicat que darrere del seu nomenament hi ha un treball des de fa 29 anys, quan va entrar en els Mossos: "Cada vegada les dones ocupen llocs més rellevants en la societat, tant en les empreses privades com en l'administració pública, i hem de veure-ho com una normalitat perquè al cap i a la fi el que ha d'aflorar és el talent".
Preguntada per si la dimissió del fins ara director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha estat motivada per la seva elecció com a cap del cos ha assegurat desconèixer-ho i ha dit que la consellera d'Interior, Núria Parlon, li havia dit "ja fa alguns dies" que confiava en ella per al lloc".
"No entro a valorar el que ha passat amb la Direcció general de la Policia ni la figura del director general perquè no tinc informació en relació a aquest aspecte", ha afegit.
Sobre la seva relació amb el triat per substituir a Trapero com a director general, Ferran López, ha dit que es coneixen de fa molts anys i que, igual que Trapero, li "avala la seva trajectòria".
MULTIRREINCIDÈNCIA I ARMES BLANQUES
Pel que fa a la lluita contra la multirreincidencia i les armes blanques ha dit que aquests plans tindran continuïtat perquè hi ha "una delinqüència persistent que s'ha de combatre".
Catà ha assegurat que la proliferació en la possessió d'armes és un "punt crític amb els nois més joves" i que focalitzaran més esforços a combatre i erradicar aquestes conductes lesives.
Sobre el crim organitzat ha afirmat que és un problema molt lligat a la marihuana i que ho atacaran millor gràcies a l'increment d'efectius, "més de 1.300 nous efectius a mitjans d'agost i més promocions de l'escola de policia l'any que ve".
També ha remarcat que malgrat que les dades delictives baixen la gent se sent insegura en determinats llocs: "Hem de fer prevenció, estar al costat de la ciutadania, mirar-la als ulls, baixar del cotxe i preguntar a la gent què li passa, perquè no sempre les dades policials ho aguanten tot", ha sostingut.
EDUCACIÓ
Preguntada per la infiltració de Mossos en assemblees docents durant el passat curs escolar ha dit que amb ella al front "compliran la llei i faran tot el possible per respectar els drets i les llibertats dels ciutadans".
També s'ha referit al pla pilot per portar Mossos als instituts i ha destacat que tenen una interacció "molt positiva" amb els centres educatius, per la qual cosa, assegura, tindran la mà extesa per ajudar al món educatiu.