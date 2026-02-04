El CAT112 es compromet a atendre com a mínim el 95% de les trucades d'emergències abans de 10 segons

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya s'ha dotat d'una carta de serveis per garantir la qualitat de l'atenció i gestió de les trucades d'emergència amb el compromís d'atendre, com a mínim, el 95% de les trucades abans de 10 segons.
La carta de serveis, aprovada per la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública, també inclou garantir l'accessibilitat al servei per atendre les trucades en almenys cinc idiomes, i actualment els gestors ho fan en català, castellà, anglès, francès i alemany, informa el Govern en un comunicat.
D'altra banda, es preveu garantir la continuïtat del servei i la gestió de les trucades mitjançant un sistema de gestió certificat, a més d'entregar en un màxim de 15 dies els informes que sol·liciten les persones que han trucat al 112 i necessiten acreditar la trucada.