Castro va morir després de trobar-se malament en uns assajos i se li practica l'autòpsia Lloret de Mar (Girona)

GIRONA, 8 des. (EUROPA PRESS) -

L'actriu catalana Itziar Castro, morta als 46 anys, "es va trobar malament" durant uns assajos de llum per a una gala benèfica de natació sincronitzada a Lloret de Mar (Girona), on posteriorment va morir, i on aquest divendres se li practica l'autòpsia, han explicat fonts de la seva agència de representants a Europa Press.

Li realitzen l'autòpsia per determinar les causes de la mort i encara no se sap on serà el tanatori, tot i que "és possible" que sigui al Tanatori de Pallejà (Barcelona), d'on és la mare de l'actriu, ha afegit l'agència de representació.

Concretament, l'actriu era a Lloret assajant per a l'espectacle de natació sincronitzada al costat de l'exentrenadora Anna Tarrés per preparar-se per a la gala, prevista pel 17 de desembre.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a Europa Press que cap a les 02.00 hores de la matinada van rebre un avís alertant d'una persona que "no es trobava bé" i que quan van arribar al lloc la persona ja havia mort.

La policia catalana ha obert diligències i enviarà l'atestat al jutjat de guàrdia.