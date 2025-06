Castellnou (Bombers) demana precaució per Sant Joan davant el creixement de vegetació

Insta a no aparcar a zones d'herba seca i no col·lapsar els camins forestals

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El cap del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha demanat precaució i "consciència" durant la revetlla de Sant Joan de dilluns vinent, en vista del creixement de vegetació produït arran de les pluges de la primavera i que està en procés d'assecament per les altes temperatures del mes de juny.

En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, ha afegit que ja han començat a fer molts serveis a l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest tipus d'activitat, i per això s'està desplegant una campanya de prevenció.

Més enllà de la revetlla, ha recordat que en els desplaçaments a segones residències i moviments a l'estiu, s'ha de vigilar que no hi hagi herbes seques prop d'on es fan activitats, a més de no aparcar els vehicles a zones amb vegetació, perquè el motor calent podria generar incendis.

"I, sobretot: quan ens movem pel món forestal, procurar no col·lapsar els camins", ha demanat.

APROVAT EN GESTIÓ FORESTAL

En preguntar-li per la nota que posaria a la gestió forestal aquest any a Catalunya, ha respost que fa 5 anys hauria estat un suspens però ara aprova: "Anem bé, Catalunya és un país que els últims anys ha pres consciència", tot i que ha afegit que no es pot solucionar en un any un problema acumulat durant dècades.

Ha dit que tant l'administració com la ciutadania han de ser conscients del perill d'un bosc en la gestió d'incendis, i ha advertit que els boscos a Catalunya van néixer amb un clima que no és l'actual, i per això s'estan adaptant els mètodes.

GESTIONAR I DIVERSIFICAR

En vista d'aquesta situació, Castellanou opta per gestionar i diversificar els boscos, deixar-los madurar, incrementar la pastura i permetre que el bosc faci un mosaic de diferents estructures.

"El que no podem fer és no fer res. Els Bombers tenim un límit de capacitat d'extensió. O tenim un paisatge preparat perquè puguem apagar incendis o no els podrem apagar", ha lamentat.