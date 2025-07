Castellnou (Bombers) creu que les cremes preventives de boscos s'han de fer "a més gran escala"

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha expressat aquest dilluns que es decanta per les cremes preventives de boscos com una eina per evitar més incendis i creu que s'han de fer "a més gran escala".

Així ho ha expressat en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, en la qual ha apuntat que les cremes preventives --les quals considera que s'han acceptat com un instrument de gestió-- es fan des de fa 25 anys a la tardor i a l'hivern, però ha lamentat que falten "polítiques" per convertir-les en una eina de gestió a més gran escala, textualment.

Ha afirmat que Catalunya no ha començat a estructurar el paisatge perquè sigui resistent a grans incendis i s'ha queixat de tenir una "memòria curta" en oblidar-se del problema quan passa la temporada d'incendis.

"Ens n'oblidem i caiem en el mateix remei. És a dir, tenim un sistema d'extinció, s'adopten mesures de prevenció, però no fem gestió del paisatge a gran escala", ha dit.

Ha assegurat que no es pot "fiar" tota la defensa contra el canvi climàtic a les accions d'emergència i ha explicat que un paisatge resilient és aquell que, a parer seu, protegeix les persones i la biodiversitat i que garanteix la funcionalitat dels ecosistemes en un procés de canvi climàtic.

Ha qualifcat de "dur" l'estiu que queda quant a la previsió antiincendis a causa, textualment, de l'extrema calor amb la qual va començar la temporada malgrat les pluges de la primavera.