Els Bombers avisen que un foc a Collserola pot provocar un problema "majúscul"

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha avisat aquest dilluns que un eventual incendi a la serra de Collserola podria provocar un problema de protecció civil "majúscul".

"La inconsciència com a país és majúscula quan enmig de la conurbació urbana més important permets que hi hagi una possibilitat petita de tenir un dels grans incendis del país, que afectaria moltíssima població", ha dit en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press.

Ha qualificat Collserola de "taca forestal enmig de la gran conurbació urbana" de Catalunya i ha assegurat que ja s'hi està duent a terme la prevenció d'incendis, uns treballs que duraran, a parer seu, dècades.

Preguntat per si als Bombers els falten efectius i recursos, ha manifestat que actualment estan en un "bon moment" i que, tot i que el cos està dimensionat per respondre a les emergències dins el rang normal, no ho està per respondre a les extremes, textualment.

Ha afegit que el cos necessita mantenir els recursos actualitzats, fet que "costa molt", i que també cal tenir el personal renovat i ampliat.