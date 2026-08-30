Castellers de Vilafranca descarrega el primer pilar de 9 amb folre, manilles i puntals de la història

BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada en la història dels castells el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals (Pde9fmp) durant la Diada castellera de Sant Fèlix, aquest diumenge a Vilafranca del Penedès (Barcelona).
Aquesta mateixa colla havia aconseguit carregar el castell en la Diada de Tots Sants de 2022, però no descarregar-lo.
A més, han completat la seva actuació aquest diumenge amb el 3de10fm, el 4de10fm (c) i el 3de9fp.
Han tingut també actuacions destacades la Colla Vella dels Xiquets de Valls (4de9sf, 4de9fp, Pde8fm, 4de10fm c); la Colla Jove Xiquets de Valls (4de9sf, 2de9fm, 2de8sf c, Pde8fm) i la Colla Jove Xiquets de Tarragona (5de9f, 3de10fm, 2de9fm, Pde8fm).
Han assistit a la diada castellera l'alcalde, Francisco Romero; el president del Parlament, Josep Rull; la consellera d'Universitats i Recerca de la Generalitat, Núria Montserrat, i el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès.