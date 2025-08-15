Castella i Lleó registra 18 incendis actius, nou en gravetat 2 i tres en nivell 1

VALLADOLID 15 ago. (EUROPA PRESS) -
La jornada d'aquest divendres, 15 d'agost, comença amb 18 incendis actius en la Comunitat, dels quals nou es troben en Índex de Gravetat Potencial (IGR) 2 a les províncies de Zamora, Salamanca i León, mentre que tres assoleixen el nivell 1 a Lleó i Palència.
Així ho reflecteix el balanç d'incendis forestals a Castella i Lleó publicat per l'Executiu autonòmic en la plataforma Inforcyl, del que es desprèn que la situació ha millorat en relació a la de la nit del dijous, quan es registraven 20 incendis forestals actius.
Els incendis més greus es concentren a les províncies de Zamora, Lleó i Salamanca, on el foc de gravetat 2 originat a Molezuelas de la Carballeda va saltar des de la província zamorana a la lleonesa i és, de moment, el que més superfície ha arrasat íntegrament en aquesta onada de focs, amb més de 31.000 hectàrees afectades en ambdues províncies.
Preocupa també l'incendi forestal de Puercas, a la comarca zamorana d'Alcañices, un foc d'IGR 2 en el qual ha treballat des del seu origen, dilluns passat, un operatiu conformat per més de mig centenar de mitjans aeris i terrestres.
Altres províncies molt afectades pels incendis forestals en aquests moments és Lleó, on es concentren cinc grans focs, els originats a Yeres --que va afectar a Las Médulas--, Llamas de Cabrera, Anllares del Sil, Fasgar i Barniedo de la Reina, que han mobilitzat a més de 170 mitjans aeris i terrestres per treballar en la seva extinció.
Tots aquests focs es troben en gravetat 2, a l'igual que a la localitat salmantina de La Alberca, originat el passat 12 d'agost i que es va reactivar dijous, quan va arribar al seu màxim nivell de perillositat.
D'igual forma, en la jornada d'aquest dijous un incendi que ha arribat a Galícia ha obligat a desallotjar la localitat zamorana de Castromil, en el límit amb la província d'Orense. Aquest foc, de gravetat 2, també ha va provocar el tall total de l'A-52 i la N-525 després d'haver obligat a desallotjar aquest dijous Castromil, en el límit amb la província d'Orense.
A més, es troben en IGR 1 tres incendis forestals: els originats a Orallo (León), Resoba (Palència) i La Uña (Lleó), aquest últim originat dijous i elevat a gravetat 1 a les 8.15 d'aquest divendres.
A Castella i Lleó també segueixen actius altres vuit incendis forestals de menor gravetat en no haver-se declarat l'Índex de Gravetat Potencial (IGR) 1. Es tracta dels focs declarats a Castrocalbón, Barrios de Lunea i San Feliz de las Lavanderas (Lleó); El Casarito i Gallegos d'Argañán (Salamanca) --aquest últim ha baixat a 0 després d'arribar a gravetat 2 dijous--, i Porto (Zamora).