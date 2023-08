Castejón (Sap-Fepol) diu que el mosso que va disparar a un home a l'A-7 "va protegir la seva vida"

TARRAGONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del sindicat de Mossos d'Esquadra Sap-Fepol, Toni Castejón, ha dit que el mosso que va disparar mortalment a un home a una persecució policial a l'A-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) "va protegir la seva vida i de la resta".

"Una situació d'estrès total i grandíssim risc i mai hi ha garanties de res. Cal estar allà, van a per tu, a per la teva vida", ha afegit en un tuit recollit per Europa Press.

Ha assegurat que "han matat companys en aquesta mateixa situació" i ha mostrat el seu suport als policies involucrats en el succés.