Cassany (Protecció Civil) alerta que "ens preocupa" la situació dels rius Onyar, Ter i Daró

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
La directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha alertat aquest dimarts que "ens preocupa" la situació dels rius Onyar, Ter i Daró al seu pas per les localitats gironines a causa del temporal de pluja que pot provocar un desbordament.
"Hem de fer un seguiment sobre aquesta situació de pluja que és persistent, que ja fa dos o tres dies que patim i que per tant això fa que haguem de fer un seguiment molt precís i vigilància del que són els rius i com els rius responen a aquesta situació de pluja", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Preguntada per si la situació actual és comparable amb la de la borrasca Gloria --que va afectar zones de Catalunya el gener del 2020 durant sis dies--, ha expressat que depèn del temps "que duri la situació de pluja".
Sobre l'enviament de l'alerta als telèfons de les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva i el Gironès (Girona) per suspendre l'activitat escolar, esportiva i dels centres de dia pel risc d'inundacions, ha assenyalat que s'està fent una "vigilància" a tot Catalunya perquè l'episodi és generalitzat, en les seves paraules.
"Si en algun moment, per la informació que tenim, hem de prendre alguna mesura més, així es faria. A hores d'ara, encara no està previst, però no es descarta, perquè la situació és persistent", ha dit.