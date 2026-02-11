BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
La Casa Vicens Gaudí de Barcelona va rebre 263.743 visitants el 2025, la qual cosa suposa un increment del 0,44% respecte al 2024, quan van ser 262.000.
El públic procedent de la resta d'Espanya va representar el 10% del total dels visitants, i la demanda de visites guiades en català va incrementar un 13% respecte a l'any anterior, informa la Casa Vicens en un comunicat d'aquest dimecres.
D'entre els visitants internacionals, les xifres es mantenen en una línia similar als anys anteriors, amb Itàlia en primer lloc (15%), seguida dels Estats Units (12%), França (9%), la Xina (5%), Alemanya (4%) i el Regne Unit (4%).