La Casa Vicens de Barcelona va rebre 200.052 visitants el 2023, un 58% més que l'any anterior

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La Casa Vicens de Gaudí a Barcelona va rebre 200.052 visitants durant 2023, el que suposa un 58% més que l'any anterior i un 22% més pel que fa a 2019, l'any abans de la pandèmia, ha informat en un comunicat d'aquest dilluns.

Aquestes xifres indiquen el "procés de consolidació de Casa Vicens com un dels equipaments museístics de referència a la ciutat", i destaca també l'increment d'un 125% d'assistents a les visites guiades, amb la novetat de la incorporació de l'opció diària en xinès.

Del total de visitants el 2023, hi ha 109 nacionalitats diferents i destaquen turistes de la resta d'Espanya, Itàlia, França, els Estats Units i el Regne Unit, i el director de la Casa Vicens, Emili Masferrer, ha augurat que 2024 "serà un any decisiu" per als turistes asiàtics, en línia amb altres com els europeus o els nord-americans.