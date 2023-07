La Casa Vicens adquireix l'armari que Gaudí va dissenyar per a la casa dels Vicens a Alella (Barcelona)

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa Vicens de Barcelona, la primera casa construïda per Antoni Gaudí entre 1883 i 1885, ha incorporat a la seva col·lecció l'armari raconer que Gaudí va dissenyar per a la casa de la família Vicens a Alella (Barcelona).

L'armari raconer estava en mans privades d'un descendent de la família Vicens i va arribar a una casa de subhastes amb un preu de sortida de 95.000 euros, informa la Casa Vicens en un comunicat aquest dijous.

Es tracta d'una de les primeres peces de mobiliari dissenyades per l'arquitecte i no s'ha exposat mai, i l'objectiu de la Casa Vicens és restaurar-lo i exposar-lo juntament amb la xemeneia que Gaudí va dissenyar per a la mateixa casa dels Vicens a Alella.