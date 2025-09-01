Casa Seat estrena temporada després de créixer un 167% interanual i superar els 26.000 visitants a l'agost

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
La Casa Seat de Barcelona estrena la temporada amb una nova agenda d'activitats, a la qual arriba després d'un estiu en el qual ha aconseguit créixer un 167% respecte a l'any anterior, superar els 26.000 visitants a l'agost i congregar a més de 13.000 persones en una setmana.
Fins al 10 de setembre es podrà visitar l'exposició '40 anys de Grangel Studios', un homenatge al cèlebre estudi barceloní que ja ha rebut a més de 50.000 visitants i que en el seu tancament oferirà visites exclusives junt amb els germans Grangel, indica Casa Seat en un comunicat aquest dilluns.
També al setembre, s'obrirà l'espai a la reflexió i l'intercanvi d'idees, acollint esdeveniments com les converses Moments Estel·lars de 'The New Barcelona Post' i un nou Afterwork de 'El Periódico de Catalunya' amb la degana de l'Il·lustri Col·legi d'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo.
Així mateix, el dia 8 es retransmetrà en directe la presentació mundial del Cupra Tindaya en la IAA Mobility 2025 de Munic, i el dia 20 es podrà descobrir i provar de primera mà la gamma 100% elèctrica de la marca en una nova jornada de Dissabte Elèctric.
Durant el mes també es podrà gaudir d'una experiència de realitat virtual i Padel by Cupra, i finalment Casa Seat es bolcarà amb les festes de la Mercè apropant cultura, creativitat i trobades als barcelonins.