La Casa de les Lletres obrirà al Palau Requesens de Barcelona el primer trimestre del 2027

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

La Casa de les Lletres, que se situarà al Palau Requesens de Barcelona i acollirà la Institució de les Lletres Catalanes, Reial Acadèmia de Bones Lletres, Associació d'Escriptors en Llengua Catalunya, l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, Espais Escrits i el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (IbbyCat), obrirà el primer trimestre del 2027.

La rehabilitació de l'equipament té un pressupost de 4,8 milions d'euros: està previst que el concurs per al projecte arquitectònic s'adjudiqui el tercer trimestre del 2024, la redacció del projecte finalitzi el primer semestre del 2025 i que les obres comencin entre l'últim trimestre del 2025 i el primer trimestre del 2027, ha informat la Conselleria de Cultura aquest dijous en un comunicat.

El departament s'ha compromès a dur a terme aquestes obres en dues fases perquè l'activitat de la Reial Acadèmia de Bones Lletres no quedi interrompuda en cap moment.

La Casa de les Lletres és un projecte reclamat pel sector del llibre i era una de les propostes del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, presentat l'any passat, per ser un pol d'activitat per al món del llibre i la literatura i erigir-lo com a centre de creació literària.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha assegurat que la Casa de les Lletres permet "tenir un espai físic de referència per a la creació i la promoció de les lletres catalanes, i també solucionar un deute històric amb les entitats, que fa temps que demanen un espai propi".

Ha recordat que estarà situada prop de la nova Biblioteca Provincial de Barcelona, que s'està construint al costat de l'Estació de França.