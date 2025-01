'Casa en flames' guanya el Premi Gaudí a millor guió original i 'Salve Maria' el de guió adaptat

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El guionista Eduard Sola ha guanyat el Premi Gaudí a millor guió original per 'Casa en flames' i Mar Coll i Valentina Viso el de guió adaptat per 'Salve Maria', en la gala que se celebra a Barcelona.

Sola s'ha imposat en la categoria a Carlos Marques-Marcet, Clara Roquet i Coral Cruz per 'Polvo serán'; Isaki Lacuesta i Fernando Navarro per 'Segundo premio', i Marcel Barrena i Alberto Marini per 'El 47'.

L'adaptació del llibre 'Las madres no', de Katixa Agirre, per a 'Salve María' tenia com a competidores en la categoria Ibai Abad i Elisenda Gorgues per 'Escanyapobres'; Miguel Faus per 'Calladita', i Pilar Palomera per 'Los destellos'.