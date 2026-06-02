La Casa Batlló reobre després d'aixecar-se el bloqueig dels docents, que ha durat més de 4 hores

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
La Casa Batlló de Barcelona ha reobert aquest dimarts cap a les 13 hores l'accés als visitants i treballadors després d'aixecar-se el bloqueig dels docents en vaga, que ha durat més de 4 hores, des de les 8.30 fins a les 13 hores.
Fonts de la Casa Batlló han explicat a Europa Press que durant el bloqueig s'ha retornat els diners de les entrades als visitants, tot i que no han especificat quina ha estat la quantitat d'afectats.
En la concentració, promoguda pel sindicat en vaga CGT, els docents han col·locat pupitres i cadires davant l'edifici situat al passeig de Gràcia de la capital catalana.