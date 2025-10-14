La Casa Batlló (Barcelona), reconeguda en el Premi Europeu de Patrimoni / Premi Europa Nostra 2025

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La Casa Batlló de Barcelona ha estat reconeguda en el Premi Europeu de Patrimoni / Premi Europa Nostra 2025, que es va lliurar aquest dilluns a Brussel·les (Bèlgica), pel seu model "pioner" de gestió patrimonial inclusiva i el seu compromís amb la neurodiversitat.
Concedit per Europa Nostra i la Comissió Europea, es distingeix la Casa Batlló en la categoria Citizen Engagement & Awareness Raising per la seva iniciativa 'Integrating Neurodiversity in World Heritage', informa l'equipament en un comunicat aquest dimarts.
El jurat, en el lliurament de premis, va assenyalar que el projecte transmet un "sòlid missatge sobre la responsabilitat social en el sector del patrimoni" i que crea un nou estàndard de gestió patrimonial inclusiva.
El director general de Casa Batlló, Gary Gautier, ha assegurat que aquest reconeixement reafirma el compromís amb una cultura més humana i inclusiva: "És una oportunitat per repensar la important relació entre el patrimoni i les persones que hi treballen".
La responsable del projecte, Ana María Acosta, ha afirmat que la veritable inclusió consisteix a respectar "com a persones i valorar la diferència com un do", i creu que aquest premi demostra que els projectes valents poden transformar realitats, en les seves paraules.
Des del 2021, Casa Batlló desenvolupa un projecte d'inclusió amb Specialisterne --especialitzada en ocupació per a persones neurodivergents--, i actualment més de 100 persones neurodivergents treballen amb 60 persones neurotípiques en l'atenció al visitant.