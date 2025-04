La Casa Batlló de Barcelona inclou laboralment més de 100 persones neurodivergents en 4 anys

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa Batlló de Barcelona ha celebrat el 4t aniversari del seu projecte d'inclusió laboral que ha inclòs més de 100 persones neurodivergents en el seu equip d'atenció al visitant, ha informat en un comunicat.

Ha explicat que des del 2021 col·labora amb Specialisterne per incorporar persones amb condicions com autisme, dislèxia i TDAH en "rols clau" d'atenció al públic, i ha afirmat que, actualment, el 85% del personal de sala és neurodivergent.

Aquest dimecres, amb motiu del Dia Mundial de l'Autisme, el monument il·luminarà la seva façana de blau i presentarà la campanya 'Neurodiversity With New Eyes' per compartir els assoliments i aprenentatges d'aquesta iniciativa.