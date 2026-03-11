La Casa Azul actuarà el 13 de març del 2027 al Palau Sant Jordi de Barcelona

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El grup La Casa Azul, amb Guille Milkyway al capdavant, actuarà el 13 de març del 2027 al Palau Sant Jordi de Barcelona on presentarà el seu pròxim àlbum, 'Fauna y Flora Subacuática'.
El concert de La Casa Azul al Sant Jordi serà l'actuació més gran en sala de la seva carrera a Barcelona fins avui i les entrades es posaran a la venda divendres, informa aquest dimecres el Primavera Sound en un comunicat.
A més de les cançons del nou disc, que es publicarà pròximament, La Casa Azul oferirà himnes intergeneracionals com 'La revolución sexual', 'Podría ser peor' o 'Prometo no olvidar'.