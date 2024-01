Casa Asia premia editorial Kairós, Rohinyatographer Initiative, Manga Barcelona i Korea Foundation

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El jurat dels Premis Casa Àsia 2024 ha distingit per unanimitat l'editorial Kairós, la revista Rohinyatographer Initiative, Manga Barcelona-Ficomic i Korea Foundation.

En un comunicat, Casa Asia ha detallat que aquest premi es va instituir el 2004 amb l'objectiu de reconèixer i difondre la tasca d'entitats, tant públiques com privades, i individus per la seva tasca "afavorint la dignitat i els drets humans a la regió Àsia-Pacífic".

El premi consisteix en 2.000 euros per categoria, que es concediran en la cerimònia de lliurament dels premis que se celebrarà aquest 2024, per a la qual encara no hi ha data.