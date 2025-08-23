La cartoteca digital de Catalunya ofereix gairebé 100.000 arxius en alta resolució

Les imatges són d'alta resolució i es poden fer servir lliurement per a l'estudi i la recerca
BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), entitat adscrita al Departament de Territori de la Generalitat, disposa d'una cartoteca de gairebé 100.000 arxius en alta resolució accessible des del seu lloc web, informa aquest dissabte en un comunicat.
La Cartoteca de Catalunya, creada el 1985, fa vint anys que ofereix un catàleg digital públic amb mapes, fotografies, llibres i fons documentals relacionats amb el territori.
Totes les imatges de la cartoteca es poden descarregar en alta resolució i se'n pot fer un ús lliure per a finalitats d'estudi i recerca.
Actualment, la col·lecció recull patrimoni cartogràfic i documental de Catalunya i la resta del món, i abasta diferents èpoques i formats, des de mapes o atles del segle XV fins a documents actuals.
A més, la cartoteca continua en expansió amb els fons de figures com Pau Vila, Leonor Ferrer i, pròximament, el fons de diapositives del geòleg Jordi Corominas i una part del llegat documental d'Eduard Brossa i Trullàs, cartògraf i litògraf del segle XIX i inicis del XX.