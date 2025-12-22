2 carrils tallats a l'AP-7 a Tarragona en sentit sud per l'incendi d'un camió de matinada

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a Tarragona en sentit sud té dos carrils tallats a causa de l'incendi d'un camió amb remolc de matinada, que ja ha estat extingit, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En un altre missatge a 'X', els Bombers han explicat que l'incendi s'ha produït en un camió amb remolc frigorífic que transportava patates, del qual el conductor ha aconseguit desenganxar la tractora.
S'ha retirat la càrrega i s'està netejant la via, que a les 8.10 hores d'aquest dilluns acumula 3,5 quilòmetres de cues.