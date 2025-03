BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -

Dos carrils de l'autopista AP-7 a Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), en sentit sud, estan tallats aquest dimarts cap a les 15.40 hores per un accident.

Fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) han explicat a Europa Press que en l'accident hi ha camions implicats.

Com a conseqüència, hi ha 2 quilòmetres de retencions, per la qual cosa s'ofereix com a via alternativa la C-32.