Un carril obert a la ronda Litoral per l'accident d'un camió a la Zona Franca de Barcelona

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La ronda Litoral de Barcelona manté un sol carril obert aquest dijous en sentit Trinitat a l'altura de la Zona Franca a causa de l'accident d'un camió, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.
El SCT ha detallat que es treballa per excarcerar el conductor del vehicle i que el sinistre s'ha produït al punt quilomètric 17.
Ha afegit que, a causa de l'accident, ja s'han generat més de 3 quilòmetres de retencions des del Prat de Llobregat (Barcelona).