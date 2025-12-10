Un carril obert a l'AP-7 a Roda de Berà (Tarragona) després de l'accident múltiple d'aquest dimarts

TARRAGONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha reobert un carril a l'AP-7 a Roda de Berà (Tarragona) aquest dimecres sobre les 7.36 després de l'accident múltiple d'aquest dimarts a la nit en què s'han vist implicats 17 vehicles i que ha deixat un ferit greu.
S'estan retirant de la via parts dels vehicles afectats en l'accident i es registren 4 quilòmetres de cues des del Vendrell (Tarragona) per aquests treballs, ha informat el SCT en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'accident es va produir després que un trailer xoqués contra la mitjana en sentit sud en el punt kilométrico 224, i posteriorment impactés amb tres vehicles més, mentre que cap al sentit oposat saltessin peces i vidres a la carretera, arribant a afectar a altres 13 vehicles.