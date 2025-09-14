Càrregues policials i llançaments de tanques i ampolles en l'etapa final de la Vuelta a Madrid

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
Policies antidisturbis de Madrid han fet càrregues policials a causa del llançament de les tanques de contenció i d'ampolles a l'arribada de l'etapa final de la Vuelta ciclista a Espanya.
Concretament, a la zona del Passeig del Prado, des d'Atocha, ha augmentat la tensió mentre els ciclistes de la Vuelta intentaven entrar a la ciutat.
Manifestants han envaït diverses zones del recorregut de l'etapa final dins les protestes propalestines, protagonitzant així els primers incidents.
L'organització de la Vuelta havia anunciat sobre les 17.30 un canvi de recorregut en l'etapa final que no havia estat comunicat prèviament i ha modificat l'entrada a Madrid.
En concret, s'ha evitat el pas pel centre d'Alcobendas i els ciclistes han anat per una variant.