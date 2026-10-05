Càrregues policials a Barcelona al final de la manifestació per l'habitatge

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han fet càrregues policials aquest dilluns per la nit al centre de Barcelona en acabar la manifestació per l'habitatge.
Les càrregues s'han fet al final del recorregut, en l'encreuament del passeig de Gràcia i la Gran Via, sobre les 22.15, després del llançament d'ampolles de vidre i cadires d'una terrassa de bar cap al cordó policial.
A les 22.20 alguns activistes també han començat a cremar uns 10 contenidors en aquest encreuament.
MARXA ACABADA SOBRE LES 21.30
Al voltant de les 21.30, i amb la manifestació desconvocada, part dels manifestants no havien sortit de la zona.
La manifestació havia reunit unes 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona i unes 120.000 segons els organitzadors.