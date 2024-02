Carolina Yuste guanya el Premi Gaudí a millor protagonista femenina per 'Saben aquell'

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

L'actriu Carolina Yuste ha guanyat aquest dilluns el Premi Gaudí a millor protagonista femenina per 'Saben aquell', pel seu paper de Conchi en la pel·lícula dirigida per David Trueba.

S'ha imposat en aquesta categoria a Bruna Cusí, per 'Upon Entry'; Patricia López Arnaiz, per '20.000 especias de abejas', i Laia Costa, per 'Un amor'.

Amb aquest guardó, 'Saben aquell' ha fet el doblet dels actors protagonistes perquè David Verdaguer s'ha alçat amb el premi de millor protagonista masculí.