Carod, Eudald Carbonell, Filmin, Àngels Barceló, Bonmatí i Eduard Fernández, Creus de Sant Jordi

També reconeixen a Isidre Molas, Clara Segura i Jordi Sabaté

BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha concedit la Creu de Sant Jordi 2024 a 20 persones i 10 entitats, entre les quals estan Filmin, la futbolista Aitana Bonmatí, l'exvicepresident del Govern i filòleg Josep Lluís Carod-Rovira, el paleontòleg Eudald Carbonell, la periodista Àngels Barceló, l'actor Eduard Fernández, Fageda Fundació, Unió de Pagesos i SOS Racisme Catalunya.

Els guardons aprovats aquest dimarts distingeixen a persones i entitats que "pels seus mèrits han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el plànol cívic i cultural", informa el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu.

L'elecció de les persones guardonades ha preservat la paritat de gènere, "reflecteix la diversitat de camps en els quals treballen les persones i entitats distingides" i també la representació territorial.

La Creu de Sant Jordi a Bonmatí reconeix la seva "excel·lent carrera esportiva, en la qual destaca com una de les futbolistes catalanes més talentoses i amb més èxit", que ha estat guardonada amb el premi The Best Fifa a millor jugadora del món i dues vegades amb la Pilota d'Or.

Carod-Rovira rep la Creu per la seva "destacada dedicació als assumptes públics, com una figura il·lustre dins la vida cívica i política de Catalunya", per la seva defensa de la democràcia, la llibertat i els drets lingüístics i la seva participació en l'activisme cultural i la vida política.

A Àngels Barceló se li reconeix la seva "remarcable carrera periodística, com una de les cares catalanes més reconegudes dins del món de la comunicació" i per la seva trajectòria de més de quatre dècades i la seva capacitat de comunicar i connectar amb la societat.

La Generalitat també ha atorgat la Creu a Eduard Fernández, pel "seu talent artístic i la seva gran qualitat interpretativa", per exemple protagonitzant 'El 47', i la seva trajectòria que ha estat reconeguda amb tres Goyas, quatre premis Gaudí i una Concha de Plata del Festival de Sant Sebastià.

ISIDRE MOLAS, CLAUDI ALSINA, JORDI SABATÉ

També s'ha reconegut a l'exvicepresident primer del Senat i president del PSC del 2008 al 2011, Isidre Molas; a l'actriu Clara Segura; al catedràtic en Matemàtiques Claudi Alsina i a la 'castellera' Aurora Batet.

La catedràtica emèrita en Àlgebra Pilar Bayer; el metge i catedràtic en Farmacologia Jordi Camí; l'atleta de muntanya Kilian Jornet; el poeta i traductor Salvador Oliva; la metgessa Maria Antònia Peralba; la pallassa i actriu Pepa Plana i el pacient d'ELA i activista sobre la malaltia Jordi Sabaté han estat altres dels premiats.

A més ha concedit el reconeixement a la catedràtica emèrita de Matemàtiques Marta Sanz-Solé; a la matemàtica, informàtica i escriptora Carme Torras; a la farmacèutica Elia Torroella i, a títol pòstum, al músic Joan Ximénez Valentí 'El Petitet'.

SOFTCATALÀ I DRET A MORIR DIGNAMENT

El Govern també ha acordat lliurar la Creu a l'Associació Dret a Morir Dignament - Catalunya; a l'Associació Softcatalà; al Consell Català del Moviment Europeu; a la Fageda Fundació, i a Filmin.

A més ha reconegut a la Fundació Centres d'Alt Rendiment Empresarial i Social (Cares), a la Fundació Solidança i a Nomada Studio.