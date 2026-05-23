El Carnet Jove cerca nous comerços col·laboradors per ampliar la seva xarxa de descomptes

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -
La Generalitat, a través de l'Agència Catalana de la Joventut (ACJ), ha impulsat una campanya per captar nous comerços i establiments col·laboradors del Carnet Jove amb l'objectiu d'ampliar la xarxa d'avantatges, ha informat aquest dissabte en un comunicat.
El programa, dirigit a joves d'entre 14 i 30 anys, compta actualment amb prop de 500.000 titulars i més de 9.000 descomptes i avantatges relacionats amb cultura, oci, mobilitat, formació o comerç.
La campanya busca incorporar més establiments de proximitat i serveis especialitzats per augmentar les opcions disponibles per als joves en el seu moment a dia, especialment en aquells municipis i comarques on l'oferta actual és més reduïda.
Als territoris on ja funciona aquest projecte, el Carnet Jove incorpora una imatge personalitzada i format digital, a més d'afegir descomptes en serveis municipals i nous avantatges en comerços de proximitat.
El programa compta amb el suport d'entitats empresarials i professionals com PIMEC, la Direcció General de Comerç i diversos col·legis professionals.