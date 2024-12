Carmona (Rodalies) sobre la informació de les incidències: "Hem d'afinar molt més"

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies de Catalunya, Antonio Carmona, ha reconegut que han de millorar la informació que es dona als viatgers sobre les incidències i ha afirmat que hi estan treballant amb la Generalitat: "Calen dades estació a estació més enllà de l'avaria genèrica; hem d'afinar molt més".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest divendres a 'El Periódico' recollida per Europa Press en preguntar-li sobre com millorar la informació que rep el viatger, la qual cosa "és un dels eixos principals de cara al futur" perquè, a parer seu, el viatger ha d'estar informat des del moment en què pensa a viatjar fins que baixa del tren.

A més a més, ha indicat que la informació de les incidències és una cosa en la qual no es pot "fallar" i que la millora de la comunicació no està sent un procés tan ràpid com li agradaria, textualment.

INCIVISME A RODALIES

Sobre l'incivisme en el servei, ha manifestat que han tingut èpoques "molt complexes", exemplificant-ho en els robatoris de cable que, fins al 12 de maig, eren més de 50, i ha afegit que, a parer seu, hi ha pèrdua del respecte a l'autoritat no només a Rodalies, sinó que és una realitat que també ha sentit en reunions dels Mossos, en les seves paraules.

A més a més, ha indicat que, actualment, el 80% dels trens a Catalunya circulen grafitejats, cosa que considera "un problema molt seriós" que els costa 10 milions a l'any netejar-los i, des de començaments d'any, ja s'han imposat prop de 2.000 denúncies per aquest fet.