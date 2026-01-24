Carmona (Rodalies) diu que els talls "són fruit" de la revisió de la xarxa pactada amb maquinistes

Alberto Paredes - Europa Press
Treballen "pas a pas" i descarten fer una previsió de quan es reprendrà la circulació
BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmat que els talls a la xarxa de Rodalies aquest dissabte "són fruit" de la revisió de la xarxa d'acord amb els pactes de dijous amb el sindicat de maquinistes Semaf.
En declaracions des del Departament de Territori de la Generalitat, on el Govern, Renfe i Adif mantenen una reunió aquest dissabte, ha demanat als viatgers que consultin els canals oficials d'informació per conèixer l'estat de les línies.
Ha destacat una "col·laboració total" entre el Ministeri de Transports, la Generalitat, Adif i Renfe, i ha dit que el que es busca amb les reunions periòdiques és recuperar al més aviat possible el servei de Rodalies.
Sobre les línies en què es treballa, ha dit que s'estan revisant principalment la R1 i la R2, que són les "que poden provocar major afectació als viatgers".
Preguntat per la recuperació del servei, ha dit que es treballa "pas a pas" per recuperar la circulació i, per tant, ha descartat fer una previsió.
"Ens reunirem les vegades que faci falta, perquè jo crec que és una mostra de col·laboració entre institucions i entre administracions, que a més no pot ser d'una altra manera", ha destacat.
En un comunicat aquest dissabte, Renfe ha recordat que s'estan fent "revisions exhaustives" en la infraestructura amb enginyers geotècnics en diversos punts amb el risc de despreniments.
ESTAT DE LES LÍNIES
Així, han detallat que a l'R1 hi ha un servei de tren amb una oferta de dos trens per hora i sentit entre Mataró (Barcelona) i Blanes (Girona) i s'ofereix servei alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet (Girona).
A l'R2 Sud s'ofereix servei amb tren entre Estació de França i Castelldefels (Barcelona) i entre Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), mentre que s'ofereix servei alternatiu per carretera en el tram entre Castelldefels i Vilanova.
Respecte a la línia R4 hi ha servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa (Barcelona) i entre Martorell Central i Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), mentre que entre Terrassa i Martorell es presta servei en horari habitual i entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) circula un tren per hora i sentit amb nous horaris.
A més, a la línia R3 hi ha servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig, La Garriga i Ribes (Barcelona) i no es presta servei entre Ribes i Puigcerdà (Girona) per causes meteorològiques.
R11, R13, R14, R15, R16, R17, RL4
En l'R11 hi ha transport alternatiu entre Figueres i Portbou (Girona); en l'R13 entre Castelldefels i Vilanova i entre Sant Vicenç de Calders i Vinaixa (Tarragona); en l'R14 entre Castelldefels i Vilanova i entre Reus (Tarragona) i Vinaixa; en l'R15 entre Castelldefels i Vilanova i Reus i Riba-Roja (Tarragona); en l'R16 i R17 entre Castelldefels i Vilanova, i en l'RL4 entre Manresa i Cervera (Lleida).
Finalment, el servei de les línies R2 Nord i R8 es presta amb l'oferta habitual.