Carmona (Rodalies) apunta als maquinistes per la falta de servei a Rodalies aquest dijous

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha atribuït als maquinistes la falta de servei a Rodalies aquest dijous a causa de les seves demandes per "incrementar" la seguretat.
"Ells estan demanant una sèrie de mesures de seguretat, que entenen que no s'estan complint. Unes mesures de seguretat addicionals a les quals ja va presentar Adif, que entenen que no s'estan complint. Estan presentant-se a treballar, però per raons X no s'està prestant el servei", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha atribuït a aquesta "conflictivitat" la falta de servei i ha assenyalat que hi ha, segons ell, un diàleg obert i permanent amb els sindicats dels maquinistes per arribar a una entesa.
Ha afirmat que a les 11.00 hores hi ha prevista una reunió entre Adif, Renfe i sindicats però que la voluntat de l'operador és avançar-la per "recuperar" el servei al més aviat possible.
Ha demanat disculpes als usuaris per això i ha explicat que les tasques de Renfe consisteixen a avisar als viatgers que no hi ha servei i recomanar-los transport alternatiu.