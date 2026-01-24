Carmona (Rodalies) afirma que s'ha treballat per "donar una mínima mobilitat" aquest dissabte

Alberto Paredes - Europa Press
Diu que la situació "ha pogut evolucionar" des de l'anunci de suspensió del servei
BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha dit que s'ha treballat per "donar una mínima mobilitat" a la xarxa de Rodalies de Catalunya aquest dissabte.
En declaracions abans de la reunir-se el Govern, Renfe i Adif en el Departament de Territori, ha explicat que la situació "ha pogut evolucionar" des de l'anunci del Govern sobre les 3.30 de la matinada, quan informava de la incapacitat d'operar el servei ordinari.
"Hem preferit donar aquest servei en el moment que teníem consciència i constància que podrien iniciar aquest servei, encara que amb alteracions", ha dit, i ha demanat disculpes als viatgers per l'alteració del servei.
Preguntat per què està condicionant la circulació dels trens, ha respost que hi ha "diversos punts en els quals cal fer revisions" de la infraestructura i que s'està intentant garantir el servei alternatiu per carretera en els punts afectats.
Les alteracions del servei "poden evolucionar al llarg del dia" en funció de les revisions que s'estan duent a terme després de l'acord aconseguit aquesta setmana amb els sindicats de maquinistes.