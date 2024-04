Carmen Mola, sobre Sant Jordi: "Tant de bo vinguem tots els anys que ens queden"

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

Els guionistes Jorge Díaz, Agustín Martínez i Antonio Mercero, que escriuen novel·la negra amb el pseudònim de Carmen Mola, han assegurat a Europa Press que els apassiona la diada de Sant Jordi: "Tant de bo vinguem tots els anys que ens queden".

A la paradeta de la Llibreria Alibri del passeig de Gràcia amb Gran Via, els tres autors signen cada llibre i, a més, hi posen un segell, "que és com un certificat d'autenticitat", ha assenyalat Mercero.

Díaz ha destacat "l'afecte" que els donen els lectors i Martínez ha explicat que alguns porten llibres acumulats de les diades de Sant Jordi en les quals encara s'amagaven darrere el pseudònim --com 'La núvia gitana' i 'La xarxa porpra'--.