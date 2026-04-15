Carme Rigall, nova presidenta de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (Fefac) ha nomenat la farmacèutica Carme Rigall, com a nova presidenta, arran de la recent renovació del seu òrgan de govern, informa aquest dimecres en un comunicat.
Rigall ha assegurat que assumeix el càrrec amb la voluntat de "continuar potenciant el valor de l'oficina de farmàcia dins el sistema sanitari", mantenir la tasca del seu predecessor, Antoni Torres, i treballar per reforçar la visibilitat i reputació del sector farmacèutic.
Titular d'oficina de farmàcia des del 1998, Rigall està acompanyada en la junta directiva per Eduardo Cacho, Xavier Robinat i Ana Quintilla com a vicepresidents, Elena Larrea com a secretària, Javier Albert Diloy com a tresorer i Roger Bel, Tomeu Rosselló, Sílvia Valent, Pilar Miró i Mariona Anadón com a vocals.