Carme Portaceli obre la temporada de la Comédie-Française amb 'Les Bonnes' de Genet

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
La directora artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Carme Portaceli, obre aquest dijous la temporada 2026-27 de la Comédie-Française amb l'estrena de 'Les Bonnes' ('Las criadas') de Jean Genet.
L'estrena serà al Théâtre de l'Athénée de París, on Louis Jouvet va presentar per primera vegada l'obra el 1947 amb la presència de l'autor, informa el TNC en un comunicat.
L'espectacle estarà en cartell fins al 25 d'octubre i, després d'aquesta primera etapa, el muntatge de Portaceli s'incorporarà al repertori de la Comédie-Française i es representarà a la Salle Richelieu, seu històrica de la institució, coincidint amb la seva reobertura.