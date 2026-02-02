Carme Portaceli no preveu tornar-se a presentar "en principi" a la direcció artística del TNC

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La directora artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Carme Portaceli, ha assegurat aquest dilluns en relació amb la convocatòria oberta per al seu càrrec a partir de la temporada 2027-2028: "Us haig de dir que en principi no m'hi tornaré a presentar".
En la presentació de l'obra 'La reina lloba', ha dit que és una tasca preciosa i que, des que es va comunicar el concurs, va començar a rebre trucades i missatges dient-li que no pot ser que plegués: "Aquestes trucades i missatges són un dels millors regals que m'emporto. Moltes vegades, aquesta feina és com viure amb un xicot que no et diu mai que t'estima".
Ha assegurat que és una persona molt entregada, que ha gaudit molt en el càrrec, però que també desgasta, ja que té les seves coses bones i d'altres més difícils: "En principi, no m'hi presentaré, però, és clar, després d'aquestes trucades m'ho he pensat, eh?".