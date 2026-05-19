Carme Clusellas, renovada com a directora del Museu d'Art de Girona

GIRONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha conclòs el procés de selecció per a la direcció del Museu d'Art de Girona (Md'A) amb la designació de Carme Clusellas i Pagès, qui ocupa aquest càrrec des de l'any 2014, ha informat aquest dimarts en un comunicat del Govern.
La directora ha estat seleccionada a través d'un concurs públic per una comissió de valoració formada per representants de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
Clusellas, llicenciada en Geografia i Història i diplomada en Conservació i Restauració, repeteix en el càrrec després d'haver gestionat el centre durant els últims 12 anys i haver exercit anteriorment com a directora al Museu de Granollers i al Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu.