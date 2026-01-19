Carlota Gurt guanya el Premi Llibres Anagrama amb la novel·la 'Els erms'

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora i traductora barcelonina Carlota Gurt ha guanyat per unanimitat l'11è Premi Llibres Anagrama, dotat amb 12.000 euros, amb 'Els erms', una novel·la sobre les sequeres de tot tipus, ha anunciat aquest dilluns el jurat.
El jurat del premi ha estat integrat per Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí i les editores Isabel Obiols i Sílvia Sesé, en una edició a la qual s'havien presentat 66 originals, i la novel·la guanyadora es publicarà el 25 de març.
En la novel·la, Ramona i Faust es troben fortuïtament un 24 de desembre al parador de Sau (Barcelona) en plena sequera, ella per passar dues nits sola i ell per fer un dinar amb companys de feina de la presa.
En una roda de premsa, Gurt ha afirmat que "no és una història d'amor o de sexe", sinó que ha volgut tractar una relació que anirà alimentant els personatges sense aquests dos elements.
La integrant del jurat Mita Casacuberta ha assegurat que la novel·la és "un 'tour de force' narratiu contra els erms del món actual", en el qual el pantà de Sau és l'escenari i un personatge més en aquesta història, amb dos personatges creïbles.
L'autora es pregunta qüestions com qui porta de veritat la vida que li agradaria, com es pot escapar de la inèrcia de la feina, la parella o un de mateix o com s'inventen les il·lusions, en una novel·la amb dos personatges que van prenent forma en un joc de miralls.
Gurt (Barcelona, 1976) és autora dels llibres de contes 'Cavalcarem tota la nit', que va aconseguir el Premi Mercè Rodoreda 2019, i 'Biografia del foc', la novel·la 'Sola', la novel·la juvenil 'La teoria dels forats' i l'assaig 'Una aniquilació fallida'.