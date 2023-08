Carlos Prieto destaca la "coordinació" entre administracions per l'incendi de Portbou (Girona)

Activen dos avions amfibi del Govern central i avisen les bases de Saragossa i Mallorca



GIRONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha destacat la "coordinació total" entre administracions per l'incendi forestal declarat aquest divendres a Portbou (Girona).

En unes declaracions a Europa Press, ha explicat que està "en permanent contacte" amb els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Conselleria d'Interior, amb Protecció Civil del Ministeri d'Interior, amb l'alcalde de Portbou i el subdelegat del Govern central a Girona, Antoni Bramón, que s'ha desplaçat al lloc.

Ha posat "a la disposició de la Conselleria d'Interior tots els mitjans de suport", i s'han activat dos avions amfibi Tipus 1 --anomenats 'Foca' i que disposen d'un dipòsit d'aigua amb capacitat d'entre 5.500 i 6.000 litres-- de la base del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic a Empuriabrava, que han sortit en direcció Portbou.

També han avisat les bases de Saragossa i Mallorca per si la Conselleria d'Interior requerís un reforç de mitjans aeris.

DOTACIONS TERRESTRES I SATÈL·LIT COPERNICUS

Quant a dotacions terrestres, s'han activat tres patrulles de la Guàrdia Civil de Girona per fer controls de carretera i vuit efectius són al lloc de comandament per a qualsevol reacció, i Prieto li ha traslladat al director general de Mossos, Pere Ferrer, que "no hi hauria problema" per desplaçar més patrulles d'altres províncies.

També s'ha autoritzat l'entrada d'efectius del Govern francès, i que Bombers accedeixi a les dades del Satèl·lit Copernicus, que realitza fotografies aèries i permet tenir una "fotografia general" del perímetre de l'incendi i planificar millor l'abordatge.