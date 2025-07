Carlos Godó és el nou president executiu del Grup Godó i el seu pare seguirà com a editor

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El propietari de 'La Vanguardia', Javier Godó, ha nomenat el seu fill Carlos president executiu del Grup Godó, mentre que ell seguirà com a editor.

Carlos Godó forma part de la cinquena generació de la família, treballa a la companyia des del 1991 i era fins ara conseller delegat del grup, com publica el mateix diari aquest diumenge.

Javier Godó "seguirà com a editor mentre se senti amb forces, però no ha volgut eternitzar-se a la presidència", afegeix el rotatiu.

CARLOS GODÓ

El nou president afirma en un article que el Grup "és una empresa rendible, sense deute, amb una estructura sòlida i consolidada", i que cada àrea té marge per créixer.

"Estem oberts a noves aliances i adquisicions sempre que reforcin el nostre compromís" amb el contingut i amb la societat, ha afegit.

JAVIER GODÓ

En un altre article, Javier Godó explica que el seu primogènit, com ell va fer, "ha anat exercint funcions importants per al desenvolupament del grup": va començar com a executiu a 'Mundo Deportivo' i va passar a ser el director general quan es van convertir en hòlding de comunicació.

Després va ser "decisiu en els últims anys per al desenvolupament digital de l'empresa i la incorporació d'altres societats".