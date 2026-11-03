Carlos Alsina, 'Yakarta', Rosalía, 'A vivir que son dos días' i Ràdio 4, Premis Ondas 2026

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El periodista Carlos Alsina, els programes 'A vivir que son dos días' i 'Que no surti d'aquí' de Catalunya Ràdio, el disc 'Lux' de Rosalía, el músic Leiva, els 50 anys de Ràdio 4 i la sèrie 'Yakarta' han estat alguns dels guanyadors dels 73 Premis Ondas, que lliura Ràdio Barcelona de la Cadena Ser, segons ha anunciat aquest dimarts el jurat.
Els Premis Ondas havien batut el seu "rècord històric" amb 1.065 candidatures, amb una àmplia representació internacional amb inscripcions de 26 països d'Europa, Amèrica i Àsia.
Aquesta edició dels Ondas, que estrena la categoria de Pòdcast, ha tingut una gran acollida en aquesta nova modalitat, a més de l'habitual protagonisme de les categories Nacional de Ràdio i Nacional de Televisió.